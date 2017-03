Mudas de ipê são plantadas no Parque do Sabiá

Nesta quinta-feira (09), mudas de ipês foram plantadas no Parque do Sabiá. O plantio das espécies com floração roxa, amarela e branca foi feito ao lado da sede da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), entre a pista de caminhada, a ciclofaixa e o zoológico. A ação é uma parceria da autarquia com a Algar Telecom, empresa responsável pela aquisição das plantas, preparo do solo, adubação e replantio (necessário caso haja algum dano ou perda no decorrer do processo de fixação na terra).

Contemplação e descanso

Os ipês devem atingir a idade adulta em um prazo de seis anos e de acordo com o diretor de infraestrutura da Futel, Genes Rosato, o local em que as mudas serão plantadas receberá o nome de ‘Bosque dos Ipês’. “Será mais um local destinado aos visitantes para descanso e contemplação, uma vez que instalaremos bancos, bebedouros e iluminação. Essa espécie de árvore é muito colorida e vai trazer ainda mais beleza ao parque”, disse.

O plantio de ipês é uma ação de mobilização com influenciadores digitais e entidades de classe da cidade, que tem como objetivo despertar o interesse comunitário para realização ações ambientais.