A partir de 2017, as micro e pequenas empresas com mais de três funcionários que optarem pelo Simples Nacional deverão utilizar o Certificado Digital ICP Brasil do tipo e-CNPJ. Em Uberlândia CDL é uma certificadora credenciada para emissão de certificados digitais e você pode entrar em contato pelo site www.cdludi.org.br ou pelos telefones (34) 3239-3402, 3239-3419.