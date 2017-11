MPF pede o bloqueio de R$ 24 milhões de Lula e de seu filho

O Ministério Público Federal pediu o bloqueio de R$ 21,4 milhões em bens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e R$ 2,5 milhões do filho dele, Luís Cláudio. O pedido foi feito à Justiça dentro de um processo em que Lula e o filho são réus, na operação Zelotes. As informações são do G1.

O petista é acusado de favorecer empresas do setor automobilístico por meio da edição de Medidas Provisórias (MPs) em troca do recebimento propina.

Lula e Luís Cláudio também são investigados por suspeita de favorecer um grupo sueco na compra de 36 caças pelo governo brasileiro.