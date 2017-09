Motorista morre em acidente na MGC-497

Na tarde desta quarta-feira (13), um homem morreu após se envolver em um acidente com um caminhão-tanque na MGC-497, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima, dirigia uma Kombi e há suspeita de que teria dormido ao volante. O veículo, que seguia pela rodovia sentido à cidade de Prata, invadiu a pista oposta e bateu contra o caminhão. Com o impacto, os veículos ficaram atravessados na pista e o trânsito chegou a ser interditado no local.