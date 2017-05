Motorista morre depois de carro cair em córrego

O acidente com um carro terminou em morte na tarde deste domingo em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba. O veículo transitava pela Avenida Fátima Porto, quando o motorista perdeu o controle da direção. O automóvel caiu dentro do Córrego do Monjolo. Um dos ocupantes morreu na hora e outro foi socorrido em estado grave. A vítima segue internada em um hospital da cidade. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Astra seguia pela via quando o condutor, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção. “O carro saltou, bateu em um barranco e em seguida caiu no córrego”, explicou o cabo Renato Souza, que atendeu a ocorrência.

Médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também ajudaram no socorro às vítimas. O motorista, Deivid Liberato, de 24 anos, ficou preso às ferragens e morreu ainda no local do acidente. O passageiro, José Arthur, de 27, foi levado inconsciente para o Hospital Regional Antônio Dias. O estado de saúde dele é grave.

As causas do acidente ainda são um mistério. Mas, suspeita-se de alta velocidade. “Relatos de testemunhas dão conta que o veículo estava em velocidade acima do normal. Com isso, houve a perda da direção”, comentou o cabo.