Motorista do Uber é assaltado por falso cliente

Na madrugada desta terça-feira (16) um motorista do aplicativo Uber foi vítima de roubo, no Bairro Morumbi, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar (PM), os criminosos utilizaram o serviço como se fossem cliente com destino ao Bairro Saraiva. Durante o trajeto, os três assaltantes anunciaram o roubo com um revólver e fizeram o homem refém.

Um dos autores deu uma “gravata” na vítima, obrigando-a a passar para o banco de trás, enquanto outro assumiu a direção. Ao que parece os criminosos tentavam a todo momento sinalizar para alguém ativando o pisca-alerta várias vezes ao parar às margens da rodovia BR-050. Eles passaram pelo pedágio e seguiram sempre em alta velocidade.