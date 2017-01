Motorista de ônibus mata passageiro que assediava garotas

O motorista de ônibus Lourival Messias da Silva matou a tiros o passageiro Gustavo Bezerra Pratis, de 36 anos, às 22 horas deste sábado (14), dentro do coletivo que fazia a linha do Residencial Jundiaí para o Terminal Parque Eloy Chaves, em Jundiaí, interior de São Paulo. O motivo, segundo testemunhas, foi porque o passageiro passou as mãos em partes íntimas de duas moças. Elas reclamaram com o motorista, que foi tirar satisfações.

De acordo com as testemunhas, o passageiro desferiu um soco no olho do motorista. Revoltado, o motorista voltou ao seu banco, pegou dentro de uma bolsa uma pistola calibre 380 mm e apontou para o passageiro. Pratis teria partido para cima de Silva. Três disparos foram dados pelo motorista contra o passageiro, que morreu na hora.

Após o homicídio, Silva abandonou o ônibus e fugiu a pé.