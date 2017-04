Motorista abandona carro cheio de cigarros do Paraguai

Foi apreendida nesta quarta-feira (12), uma carreta carregada com 490 caixas de cigarro do Paraguai, um aparelho celular e duas notas fiscais falsas.

De acordo com a PRF, o motorista do caminhão desobedeceu ordem de parada, na BR-365, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Uberlândia. Logo em seguida parou o veículo no acostamento e fugiu em direção ao mato. A polícia fez buscas, mas o motorista não foi encontrado até o momento. O proprietário do veículo disse que o mesmo foi vendido e não foi pago.