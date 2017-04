Motociclista tenta matar Policial Civil

Na madrugada de sábado (01), um investigador da Polícia Civil de Uberlândia, foi vítima de tentativa de homicídio quando chegava em casa, no bairro Osvaldo Rezende. De acordo com o boletim de ocorrência, o policial estava sendo perseguido por dois homens em uma motocicleta quando, foram feitos disparos de arma de fogo em direção a ele na porta de casa.

Um dos tiros acertou a altura do encosto do banco do motorista e o outro a parte traseira do lado do passageiro. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o motivo do crime a Polícia investiga o caso.