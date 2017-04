Motociclista fica ferido após acidente com ônibus

Na manhã desta segunda-feira (10), um motociclista ficou gravemente ferido após bater na lateral de um ônibus, no cruzamento da Avenida Vasconcelos Costa com a Rua Rivalino Pereira, no bairro Martins.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, o motociclista estava desacordado e apresentava hemorragia nasal. Ninguém do ônibus se feriu. A vítima foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) e fez uma cirurgia. Ainda não foi divulgada as causas do acidente.