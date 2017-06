Morre o motociclista de 29 anos que bateu em lixeira e arrancou orelhão

O motociclista que se envolveu em um grave acidente na noite dessa segunda-feira (19) na avenida Paracatu não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a madrugada. Bruno Rodrigues Silva, de 29 anos, ficou inconsciente e chegou a ser reanimado por equipes do Samu antes de ser levado para o Hospital Regional.

Bruno trafegava pela avenida Paracatu em direção à avenida Tomaz de Aquino e perdeu o controle da motocicleta Yamaha MT 07 de 700 cilindradas, subiu na calçada e arrancou uma lixeira e um orelhão. A batida foi tão forte que o capacete do motociclista rachou. Ele teve traumatismo craniano e perdeu muito sangue.

Equipes do Samu levaram cerca de 30 minutos para reanimar o motociclista. Ele foi levado para o Hospital Regional, mas morreu pouco depois. O corpo foi encaminhado para o IML. As causas do acidente ainda serão investigadas.