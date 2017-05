Morre em Uberlândia o ator Nelson Xavier

Morreu aos 75 anos o ator Nelson Xavier. Nelson morreu na madrugada desta quarta (10), em Uberlândia Minas Gerais. O ator foi diagnosticado com câncer de próstata em 2004. Nelson nasceu em São Paulo em 1941. Ele fez inúmeros trabalhos na TV, no cinema e no teatro.

No cinema, Nelson se destacou em “Dona Flor e seus Dois Maridos” (1976), e “A Queda” (1978), de Ruy Guerra, que lhe rendeu o prêmio Urso de Prata no Festival de Berlim. Em 2010, Nelson interpretou Chico Xavier na biografia que leva o nome do médium. Em 2016, ele foi premiado como melhor ator no Festival do Rio por sua interpretação em “A Despedida”.

O corpo do ator será levado ao Rio de Janeiro, onde deve ser cremado amanhã.