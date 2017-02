Moradores plantam mudas em buracos no asfalto para chamar a atenção da Prefeitura

O ritmo da Operação Tapa-Buracos realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura não tem agradado moradores de diversas ruas e menos ainda os motoristas. Os buracos no asfalto parecem se multiplicar e a situação piora a cada dia, no bairro Vila Garcia, em Patos de Minas. Moradores plantaram mudas de árvores no asfalto para protestar. A iniciativa foi de moradores, cansados de esperar por uma ação do poder público, eles decidiram protestar. Os moradores aproveitaram o final de semana e plantaram as mudas nos buracos, chamando a atenção para o problema e também sinalizando para evitar acidentes.

Os prejuízos causados pelos buracos no asfalto não se limitam aos motoristas que trafegam pelo bairro Vila Garcia. A situação é ainda mais precárias nas imediações dos bairros Brasil, Lagoa Grande e Santa Terezinha. Quase todas as ruas estão com a pavimentação danificada. Outros bairros da cidade também apresentam o problema. Leia mais!

De acordo com o cronograma de serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura, nesta segunda-feira (20), as equipes estarão fazendo operação tapa-buracos na av. João Cyrino e na rua Joaquim Guimarães Rosa.

