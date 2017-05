Missas em memória às mães serão realizadas nos cemitérios de Uberlândia

Neste domingo (14), os cemitérios Campo do Bom Pastor e São Pedro terão missas em homenagem ao Dia das Mães. Os cultos em memória às mães já falecidas serão feitas por sacerdotes das paróquias São Benedito e Cristo Redentor. Para receber os fiéis durante as missas, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico montará uma estrutura com tendas e cadeiras.

No mês de abril a Secretaria de Meio Ambiente reforçou os serviços de preparação dos cemitérios para data. No Bom Pastor foram podadas cerca de 240 árvores e no São Pedro, o serviço foi feito em mais de 30. “Os trabalhos também contribuem para melhorar a iluminação e aumentar a segurança dos locais”, disse o assessor técnico de Meio Ambiente, Anderson Alves de Paula. Os cemitérios ainda receberam serviços de limpeza, roçagem, capina, pintura de meios-fios e troca de lâmpadas.

Fique por dentro!

– Cemitério Campo do Bom Pastor: Avenida Gameleiras, s/n, bairro Jaraguá. Horário de funcionamento no domingo (14): 7h às 17h30.

– Cemitério São Pedro: Avenida: Paes Lemes, 855, bairro Osvaldo Rezende. Horário de funcionamento no domingo (14): 7h às 17h30.

Missas:

– Cemitério Campo do Bom Pastor: Domingo (14), às 10h30

– Cemitério São Pedro: Domingo (14), às 10h

Quem não sabe a localização, mas deseja visitar o túmulo de algum ente querido, pode se informar no endereço eletrônico:

http://ciclo7.uberlandia.mg.gov.br/ciclo7/consultasepultosel.do?evento=x&fwPlc=s