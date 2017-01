Ministro Teori Zavascki pode estar em avião que caiu agora há tarde no Rio de Janeiro

DA REDAÇÃO

O nome ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, relator da operação Lava Jato, constava na lista de passageiros de um avião que caiu em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira, segundo o site de notícias jurídicas Jota. A família do ministro confirmou que ele estava no voo que caiu em Paraty, segundo a BBC Brasil. “Ele estava a bordo e estamos torcendo por um milagre”, disse Alexandre Zavascki, filho do ministro, à BBC Brasil.

O presidente da República Michel Temer e a presidente do STF, Cármen Lúcia, foram informados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda foi próximo à Ilha Rasa. A aeronave teria saído de São Paulo (SP). Trata-se um bimotor King Air. A aeronave decolou às 13h01 do Campo de Marte com quatro pessoas a bordo.

Não há informações de sobreviventes. Além do Corpo de Bombeiros, homens do quarto de buscas e salvamento da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, se deslocam para o local para auxiliar.

Na hora do acidente, chovia em Paraty e a região estava em estágio de atenção.

Aguarde mais informações.