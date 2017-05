Ministério Público realiza a operação “Isonomia” para apurar desvios em prefeituras da região

Na manhã desta terça-feira (23), o Ministério Público Estadual (MPE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Uberlândia e da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, desencadeou a Operação “Isonomia” contra crimes de corrupção ativa e passiva, além de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. A investigação apura a contratação irregular de um escritório de advocacia situado em Uberlândia para prestação de serviços de compensação de créditos tributários a prefeituras do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, nos anos de 2015 e 2016.

Os mandados foram cumpridos em Uberlândia, Canápolis, Carmo do Paranaíba e Presidente Olegário. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e um mandado de condução coercitiva. Além disso, o ex-prefeito de Canápolis, Diógenes Borges, foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. O MPE informou, ainda, a prisão do atual prefeito de Perdizes, Fernando Marangoni. Ele foi flagrado recebendo R$ 20 mil em propina na cidade de Uberlândia.

O deputado estadual Arnaldo Silva disse que nota:

“O deputado estadual Arnaldo Silva, desde 26 março de 2014, não é mais sócio do escritório de advocacia Ribeiro Silva, adotando naquela época todos os procedimentos legais para sua desvinculação. Sua saída foi protocolada, na mesma data, na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG). Além disso, o parlamentar renunciou a todos os processos judiciais. Portanto, desde então, ele não responde e não atua em nenhum processo judicial. A investigação do Ministério Público Estadual (MPE) investiga contratos posteriores a retirada do deputado do escritório, quando ele já não possuía nenhum vínculo com o mesmo. O deputado Arnaldo se desligou do escritório para disputar a eleição em 2014 para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e se dedicar ao mandato, trabalho que vem exercendo desde o início de 2015″.

A prefeitura de Carmo do Paranaíba também nos posicionou em nota:

“A Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba esclarece que, teve conhecimento dos fatos através da imprensa e que todas as investigações e denúncias citadas, são de inteira responsabilidade da gestão anterior. Enfatiza que, a atual gestão não possui contrato com o escritório mencionado e não contrata serviços da natureza investigada por inexigibilidade de licitação, por entender ser duvidoso e inseguro sob o aspecto da legalidade.

Informa ainda que, desde a assunção do mandato pela atual administração, não foram renovados contratos com escritórios de advocacia que prestaram serviços para a administração anterior, pela via da inexigibilidade de licitação. Contudo, mantém-se à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários por parte das autoridades e da imprensa, desde que tenha conhecimento prévio acerca dos fatos que motivam a operação do Ministério Público e da polícia.

Stella Bernardes- Assessora de Comunicação da Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba“.

Os demais citados não atenderam nossas ligações.