Ministério Público faz Operação “É Fria” para investigar contas do IPREMU

O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público da Comarca de Uberlândia, deflagrou a Operação É FRIA na manhã desta quarta-feira (31). Foram cumpridos 03 mandados de busca e apreensão, 02 mandados de busca pessoal e mais 7 mandados de condução coercitiva, sendo que as buscas se deram na residência e no gabinete pessoal do Vereador Silésio Pereira Miranda e na residência do Carlos Humberto Parreira.

A operação contou com o apoio do GAECO de Uberlândia e com a participação de 40 Policiais Militares e 02 Promotores de Justiça. Trata-se de investigação de prática de crimes de licitações e afins, de falsidade ideológica (art. 299, do CP) e de crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98). Durante a investigação, restou comprovado que o Vereador Silésio Miranda e seu tio eram os verdadeiros proprietários da empresa INTERLOCAR LOCADORA LTDA., mas tinham como sócios “laranjas”da referida empresa o Sr. Márcio de Fátima Lúcio e o Sr. Dany Wanderson Silva Martins (que é concunhado do então Superintendente do IPREMU, Sr. Marcos Américo Botelho), sendo certo que houve um favorecimento/direcionamento na licitação para a contratação da referida empresa para a prestação de serviço de locação de veículos. Segundo as documentações anexadas, os gastos indevidos com a locadora pelo IPREMU resultaram em R$389.406,16 (trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e dezesseis centavos), sem prejuízo de outros montantes ainda não contabilizados.

O vereador nega as acusações.