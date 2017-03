Qual será o momento da punição…? Rombo nos cofres públicos da PMU e IPREMU… Acusações gravíssimas. Presumo que chegou a hora do MP, nas esferas Estadual e Federal, começar a pedir cadeia pra no mínimo umas cinco pessoas da administração anterior.

ESTE É MEU PAÍS

Assim está nosso Brasil… Quando o gato faz as pazes com o rato, quem sai perdendo é o dono do armazém.

Provérbio Libanês

VAI TER TROCO

Lembre-se: os mesmos políticos que hoje estão no Congresso, e que irão votar a reforma da previdência (que provavelmente irá nos destruir) serão os candidatos à reeleição ou a Governador de Estado em 2018. A vingança estará em suas mãos.

E ai?

DEVERÍAMOS TER ELEIÇÕES GERAIS IMEDIATAMENTE. O QUE ACHAM?

VAMOS PAGAR GENTE…

Nossa carga tributaria é a maior de todos os tempos. Nós pagamos impostos sem a devida correção na mordida do Leão. E não reagimos… A Receita Federal esta nos destruindo e não fazemos nada… Você tem um salário de dois mil reais, e tem que pagar imposto, ou seja, fica devendo para o governo. O povo não reage por quê?

DIREITO DE FALAR

Liberdade de expressão é o direito de qualquer indivíduo manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos pessoais sem medo de retaliação ou censura por parte do governo ou de outros membros da sociedade. “É um conceito fundamental nas democracias modernas, nas quais a censura não tem respaldo moral.”

COM TANTA ROUBALHEIRA NESTE BRASIL, COXINHAS E MORTADELAS VIRARAM PASTÉIS!

Nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos.

Benjamin Franklin