Mineiros morrem em acidente de ônibus em São Paulo

Na madrugada desta quinta-feira (16), um acidente entre dois ônibus deixou ao menos oito pessoas mortas e 50 feridas no km 13 da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), entre Mirante do Paranapanema e Teodoro Sampaio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão frontal ocorreu entre um ônibus de estudantes de Teodoro Sampaio e outro de sacoleiros de Iturama, aproximadamente 220km de Uberlândia. O veículo dos estudantes voltava de Presidente Prudente , onde os alunos estudavam, e o ônibus dos sacoleiros retornava do Paraguai, com destino à cidade mineira. Os feridos foram socorridos para hospitais de Teodoro Sampaio, Mirante do Paranapanema e Presidente Prudente.