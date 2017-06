Militar do Exército é morto e padastro de 81 anos baleado durante assalto

Uma tentativa de assalto terminou com um militar do exército morto na tarde de quinta-feira (22), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O soldado Antonio Carvalho Vieira Neto, de 25 anos, percebeu que seu padrasto seria vítima de bandidos e sacou uma arma, chegando a balear um dos suspeitos. O idoso de 81 anos também acabou ferido no tiroteio.

Era por volta das 15h30, segundo as informações da Polícia Militar (PM), quando o idoso foi surpreendido por dois suspeitos armados no momento em que abria o portão de casa, na rua Tahiti, no bairro Vigilato Pereira. O militar percebeu a movimentação e utilizou uma arma da coleção do seu padrasto para reagir.

Teve início então um intenso tiroteio, sendo que o idoso e seu enteado foram baleados. O militar faleceu ainda no local, mas o idoso sobreviveu. Ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) e depois acabou transferido para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

Um dos suspeitos, de 29 anos, também foi baleado e acabou socorrido para o mesmo hospital. Também não há informações sobre a gravidade do ferimento. O outro acusado, também de 29 anos, conseguiu fugir, mas já foi identificado.

Vizinhos da casa informaram que o idos era colecionador de armas, e que haveriam várias delas guardadas. Com isso, a PM fez a consulta no sistema, descobrindo que todas elas estão devidamente registradas.

Suspeitos também roubaram em cidade vizinha

Ainda conforme a PM, o mesmo suspeito que está foragido teria participado de outro assalto realizado mais cedo no mesmo dia, desta vez em Araguari, que fica a cerca de 40 km de Uberlândia. Ele teria usado na ocasião o mesmo Voyage branco usado na fuga após o assassinato do militar.

Câmeras de segurança da cidade vizinha flagraram o veículo e o suspeito após o assalto, sendo que as características batem com a filmagem da Unidade de Atendimento Integrado para qual o comparsa baleado foi socorrido. Além disso, a vítima do crime em Araguari também reconheceu o suspeito baleado como um dos autores.

As buscas pelo suspeito foragido continuam.