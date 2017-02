MGO Rodovias começa Operação Carnaval nesta sexta

Teve início na madruga desta sexta-feira (24) a Operação Carnaval 2017 da MGO Rodovias. Até as 12h da próxima quarta-feira (1º) de março, mais de 300 colaboradores estarão empenhados ao longo dos 436,6 quilômetros da BR-050 em Minas Gerais e Goiás. Km 99 da BR-050 Com o objetivo de garantir a fluidez do sistema de tráfego e ampliar a segurança de quem trafega na rodovia, a concessionária reforçará as equipes de atendimento aos usuários. Serão 44 viaturas, entre veículos de inspeção de tráfego, guinchos leves e pesados, ambulâncias, caminhões-pipa e específicos para apreensão de animais. Nas praças de pedágio o reforço no efetivo busca minimizar os impactos do aumento no fluxo de veículos no período. Para auxiliar os usuários em diversas situações, a MGO Rodovias dispõe de nove unidades de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), que contam com área para descanso, banheiros, fraldários, água, totem para autoatendimento e estacionamento. Os motoristas devem ficar atentos aos 23 painéis eletrônicos de mensagens. Através deles o Centro de Controle Operacional (CCO) informará, em tempo real, as condições do tráfego. As informações também serão publicadas no Twitter @MGORodovias. Todo monitoramento e gestão do tráfego da rodovia é realizado pelo CCO que, por meio de câmeras instaladas em pontos estratégicos, supervisiona todo o trecho 24 horas por dia. A central conta com o Sistema de Rodovia Inteligente, que permite a interligação entre todos os SAUs, praças de pedágio, incluindo uma rede de radiocomunicação digital, com rádio e sistema de GPS interligado com as viaturas operacionais. Durante o feriado prolongado, estima-se um aumento de 10% no fluxo de veículos na rodovia em relação à média dos dias comuns. O pico de movimento deve se concentrar no final da tarde e início da noite desta sexta-feira, na manhã de sábado e em toda a terça-feira. Todos os serviços da MGO Rodovias podem ser acionados pelo atendimento telefônico gratuito, através do número 0800 940 0700. Por esse telefone, o usuário pode também fazer sugestões, reclamações ou solicitar informações. Diversão na medida certa A MGO Rodovias, em parceria com o Ministério da Saúde, a Secretária de Segurança Pública de Minas Gerais e o Grupo Luta Pela Vida, distribuirá cerca de 30 mil folders informativos – “Folia Segura e de Cara Limpa” e “Ame Curtir a Vida”. Os materiais alertam quanto aos perigos da embriaguez ao volante, além de abordar a importância da prevenção, para evitar a transmissão de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), com a distribuição de preservativos.