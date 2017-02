MGO Rodovias colabora nas investigações de desvio de desfibriladores em Uberlândia

A Coordenadora do Departamento Jurídico da Concessionária MGO Rodovias, Fernanda Matos Castelfranchi, esteve ontem (09/02) na 3ª Delegacia de Polícia Civil/Uberlândia, a convite da Delegada Daniela Novais Santana, prestando informações para o processo de investigação do desvio de Desfibriladores Externos Automáticos (DEAs) destinados ao SAMU, em Uberlândia.

A advogada esclareceu que os envolvidos nos autos do processo eram contratados da empresa Enseg Serviços Pré-hospitalares, prestadora de serviços para a MGO Rodovias sob contrato, que foi encerrado em 15 de janeiro de 2017; embora o processo de encerramento e sucessão dos serviços prestados pela Enseg dentro da área de atuação da MGO tenha começado em 20 de dezembro de 2016.

Pelo contrato entre as partes, a Enseg deveria adquirir e manter diversos equipamentos à disposição da MGO nas nove bases operacionais da concessionária na BR-050; conforme consta em relação e descrição desses equipamentos, anexa ao contrato. Nessa relação, na descrição do item (DEAs) Desfibriladores Externos Automáticos, as especificações de marcas e modelos são diferentes dos equipamentos que fazem parte dos autos.

Encerrado o contrato, o serviço de atendimento médico aos usuários da BR-050 passou a ser realizado por equipes de funcionários selecionados, contratados e treinados pela concessionária, com ambulâncias e equipamentos próprios da MGO Rodovias, não fazendo uso de nenhuma empresa terceirizada, com exceção no que tange a contratação de médicos.

A representante da concessionária informou ainda que os envolvidos nos autos foram desligados com o fim do contrato com a Enseg, não participaram de processo seletivo e não fazem parte do quadro atual de funcionários da concessionária.

Sobre a MGO Rodovias – A Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. assinou contrato de concessão de 30 anos com a ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres em 5 de dezembro de 2013 e, a partir de 8 de janeiro, assumiu a responsabilidade pela administração, recuperação, conservação, manutenção, ampliação e operação da BR-050 (GO/MG), no trecho de 436,6 quilômetros que começa no entroncamento com a BR-040, em Cristalina (GO), e se estende até a divisa de Minas Gerais com São Paulo, no munícipio de Delta. Em sua extensão, abrange 9 municípios, sendo 5 em Goiás (Cristalina, Ipameri, Campo Alegre de Goiás, Catalão e Cumari) e 4 em Minas Gerais (Araguari, Uberlândia, Uberaba e Delta).

