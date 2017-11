Menino de 12 anos beija namorado durante festa de aniversário e viraliza na internet

Um vídeo se tornou viral durante a madrugada desta quarta-feira(22) nas redes sociais. Na imagem aparece um menino de 12 anos beijando seu namorado de 14. Tudo durante o ”parabéns” da festa de aniversário. A decoração da festa é simples porém com a temática ”Pabllo Vittar”, no vídeo aparece um bolo com a foto da drag e também fotos de Vittar colada na parede ao Fundo. O registro gerou diversas discussões nas redes.

A música de ”parabéns pra você” também é diferente. ”Muitos anos de vida!!! É pic@ é pic@, é rol@ é rol@ é rol@ no seu c*” Os jovens parecem estar rodeados por amigos e familiares, veja o vídeo: