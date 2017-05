Medalhista olímpico visita escola municipal do bairro Laranjeiras

Na próxima sexta-feira (26), estudantes da Escola Municipal Professora Olga Del Fávero receberão um visitante cujo ponto forte é a agilidade. Recordista em várias provas de atletismo e medalhista Olímpico, Vicente Lenílson estará em Uberlândia para a 10ª edição do Circuito de Corridas Caixa (que acontece neste final de semana no Parque do Sabiá) e encontrou tempo para bater um papo sobre esporte, saúde e qualidade de vida com as crianças do bairro Laranjeiras. A visita integra o ‘Ação Herói Olímpico’, projeto da Caixa que aproxima atletas da comunidade.

Vicente também participará de uma gincana com mais de 150 crianças de 10 a 12 anos que estudam na escola. Trata-se de um circuito com jogos de vídeo game, cujo objetivo é para desenvolver o conceito de trabalho em equipe e comunicação. Na palestra, o atleta irá contar como é participar de uma Olimpíada e a experiência de viver pelo esporte.

Vicente Lenílson

Conhecido como ‘pequeno gigante’ por conta de seus 1,66 m, Vicente Lenílson de Lima é natural de Currais Novos (RN) e chegou a trabalhar como mecânico de motocicletas. Começou a correr por acaso, logo depois de perder o emprego. O curioso é que a corrida não foi a primeira opção que veio à mente do potiguar: queria ser jogador de futebol mas gostou mesmo foi da pista de atletismo que cercava o campo em que treinava. Já correu ao lado de Robson Caetano no Mundial de Atenas em 1997, além de ter sido titular da equipe olímpica que levou a medalha de prata no revezamento 4 x 100m em Sydyney (2000).

Nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro, conquistou o ouro no revezamento 4 x 100m com o time composto por Rafael Ribeiro, Basílio de Moraes e Sandro Vianna. Recentemente, o Vicente recebeu a medalha de bronze com a mesma equipe do revezamento 4 x 100m após a equipe da Jamaica perder a medalha de ouro.

Fique por dentro!

O quê: ‘Ação Herói Olímpico

Quando: 6 de maio (sexta-feira), das 9h45 às 11h30

Onde: Escola Municipal Professora Olga Del Fávero, que fica na Ria Jordânia, nº 157, bairro Laranjeiras

secom