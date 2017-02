Matrículas das escolinhas da Futel começam nesta quarta

Estão abertas a partir desta quarta-feira (15) até o fim de fevereiro as matrículas para as escolinhas de iniciação esportiva da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel). As aulas são para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas nos locais onde as atividades serão praticadas. O horário de atendimento é das 7h às 11h e das 14h às 18h.

A expectativa é que neste ano haja aumento de 40% no número de alunos em relação ao ano passado, quando havia cerca de 3,5 mil participantes. As novidades neste início de trabalho são as escolinhas de basquete, vôlei, handebol, atletismo e futsal feminino. Modalidades como futebol de campo, futsal masculino e lutas continuarão sendo oferecidas.

De acordo com o coordenador de iniciação esportiva da Futel, Gustavo Maciel Abrantes, a previsão é que as atividades sejam iniciadas no mês de março, dependendo da liberação dos poliesportivos que estão passando por reformas.

“Já temos os professores que vão atuar em cada local e a ideia é que as aulas comecem no dia 6 de março, mas tudo vai depender do processo de revitalização e reparos que a Futel está fazendo nos polis”, disse.

O diretor geral interino da Futel, Celso Luiz Tavares, destaca que todo o trabalho de preparação para o início das atividades de iniciação esportiva está sendo feito de acordo com orientações da plataforma de governo do prefeito Odelmo Leão.

“O foco da Futel está totalmente direcionado para as crianças e os adolescentes. Nossas equipes de trabalho definiram as modalidades de acordo com as características de cada poliesportivo. Nosso objetivo em quatro anos é ter cerca de 14 mil crianças participando do programa de iniciação esportiva da Futel”.

As matrículas poderão ser feitas somente pelos pais ou responsáveis e a documentação do aluno que precisa ser apresentada no ato da matrícula é o seguinte:

– certidão de nascimento ou carteira de identidade (original e xerox ou Xerox autenticada)

– atestado médico

– declaração escolar

– uma foto 3×4.

Outras informações nos locais de matrículas ou pelo telefone 3235-6289.

Confira locais, modalidades e horários de matrículas:

Poli Santa Luzia: Futebol e Atletismo – 7h às 11h / 14h às 18h

Poli São Jorge: Karatê, lutas, futebol e atletismo – 7h às 11h / 14h às 18h

Poli Segismundo Pereira: futebol e atletismo – 7h às 11h/14h às 18h

Poli Tancredo: futebol, futsal e vôlei – 7h às 11h/14h às 18h

Poli Tocantins: futebol,judô e atletismo – 7h às 11h/14h às 18h

Poli Luizote: basquete, vôlei, karatê, futsal e futebol – 7h às 11h/14h às 18h

Poli Mansour: futebol e atletismo – 7h às 11h/14h às 18h

Poli Jardim Brasília: Judô, futebol e atletismo – 7h às 11h/14h às 18h

Poli Lagoinha: basquete, vôlei, judô e lutas – 7h às 11h/14h às 18h

Poli Dona Zulmira: futebol e atletismo – 7h às 11h/14h às 18h

Poli Custódio Pereira: futebol e atletismo – 7h às 11h/14h às 18h

Poli Canaã: vôlei e futebol – 7h às 11h/14h às 18h

Poli Roosevelt: futebol, futsal e vôlei – 7h às 11h/14h às 18h

Jardim América: futebol e atletismo – 7h às 11h/14h às 18h

CEU Shopping Park: futsal – 7h às 11h/14h às 18h

Parque do Sabiá: futebol e vôlei de praia – 7h às 11h/14h às 18h

SECOM