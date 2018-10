Matheus Nachtergaele volta à Uberlândia com o espetáculo Molière

Ator está indicado ao Prêmio Shell 2018; musical ainda conta com mais 13 atores no elenco

O palco do Teatro Municipal de Uberlândia terá a honra de receber, mais uma vez, o ator Matheus Nachtergaele que, em 2016, esteve em Uberlândia com o espetáculo “Processo de conscerto do desejo” e na década passada com “A Controvérsia”, ao lado de Paulo José e outros atores. O ator, agora, retorna com grande elenco para apresentação da peça “Molière”, nos dias 5, 6 e 7 de outubro. Sexta e sábado, às 20h30, e domingo, às 19h. Os ingressos variam entre R$40 e R$80, e estão sendo vendidos nas lojas Provanza do Uberlândia Shopping e Center Shopping e no site www.megabilheteria.com.

A peça é a primeira montagem da renomada dramaturga, escritora e roteirista mexicana Sabina Berman no Brasil. A direção é de Diego Fortes, ganhador do Prêmio Shell 2017, que apresenta a essência do espetáculo como uma disputa bem humorada entre a comédia e a tragédia. O musical traz melodias de Caetano Veloso, executadas ao vivo e com arranjos originais do maestro Gilson Fukushima.

O enredo terá como cenário a corte carnavalesca de Luis XIV, o Rei Sol (Nilton Bicudo), na França, em que 14 atores e músicos que vivem o conflito entre formas opostas de pensar o mundo, expressas pelas famosas máscaras do Teatro: uma ri malandramente de tudo e de todos, a outra mostra temor diante da dor e da morte.

Amado pelo público e favorito do extravagante rei, Molière (Matheus Nachtergaele) trava uma luta tragicômica, com seu aprendiz Racine (Elcio Nogueira Seixas) para manter a posição de dramaturgo mais prestigiado da corte. Enquanto isso, Arcebispo de Paris, grande entusiasta da guerra, Monsenhor Péréfixe (Renato Borghi), tentará se aproveitar do conflito para banir do reino o Teatro e seus artistas, endurecer a censura e lançar a França em uma era de conquistas, violência e sacrifício.

Serviço:

Molière – Uma Comédia Musical de Sabina Berman

Classificação indicativa: 16 anos

Duração: 120 minutos

Data: 5, 6 e 7 de outubro

Horário: Sexta e sábado às 20h30 e domingo às 19h

Ingressos:R$80 (inteira) e R$40 (meia)

Pontos de venda: lojas Provanza do Uberlândia Shopping e Center Shopping e no site www.megabilheteria.com