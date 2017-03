Marido é suspeito de atear fogo na esposa

No Dia Internacional da Mulher, um homem de 33 anos foi detido suspeito de tentar matar a esposa, de 30, na madrugada desta quarta-feira na Rua Promotor Osvaldo Afonso Borges, bairro Roosevelt, em Uberlândia.

De acordo com a Polícia Militar, vítima contou que estava dormindo quando o marido chegou e a atacou, por ciúmes. Ele derramou um líquido inflamável sobre a esposa, ateou fogo e fugiu. Com queimaduras no peito e na área próxima ao rosto, ela foi levada pelo cunhado até a UAI Roosevelt, onde a Polícia Militar foi chamada. O suspeito do crime foi detido ao chegar no local para saber o estado de saúde da mulher.