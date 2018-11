Marca de cerveja reúne vilãs em encontro inusitado

As emblemáticas vilãs das novelas têm um encontro marcado na nova campanha da Crystal. Para dar continuidade à série “Encontros Inusitados”, a cerveja reúne, em uma mesa de bar, Deborah Secco, Glória Pires e Carolina Ferraz, completando seu sexto e último filme publicitário de 2018.

“O vídeo surge como um lembrete dos encontros mais improváveis que somente a Crystal pode promover, especialmente com personagens tão populares como as principais vilãs de novelas brasileiras”, explica Eliana Cassandre, gerente de propaganda da marca.

Criado pela Y&R em parceria com o departamento de marketing da Crystal, o filme teve gravação de oito horas, com roteiro que reforça o posicionamento “Cerveja dos Encontros”. O carisma das três celebridades proporciona ao filme um humor sutil e inteligente, com interação em cenas engraçadas junto ao garçom Orestes, presente em toda a série “Encontros”.

Com duração de 30 segundos, o vídeo terá veiculação em TV aberta e desdobramento no digital, com ações exclusivas para as redes sociais da cerveja, como dicas atuais de como se comportar como verdadeira vilã no mundo de hoje. A campanha será exibida nas principais praças da Crystal, abrangendo o Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste

Assista:

FICHA TÉCNICA

Cliente: CERVEJARIA PETROPOLIS S.A.

Produto: Crystal

Títulos: “Vilãs” – Deborah Secco, Glória Pires e Carolina Ferraz

Duração: 15”

VP de criação: Rafael Pitanguy

Dir. Criação: Celso Alfieri e Laura Esteves

Redator: Laura Esteves

D. Arte: Rafa Oliveira

Atendimento: Leonardo Balbi, Renata Colombo, Carolina Pignata, Eduardo Carvalho e Luisa

Vilela

Cliente: Eliana Cassandre, Naiara Brugneroto, Nadia Maekawa Bellagamba e Luiz Felipe Santos

Planejamento: David Laloum, Paulo Vita e Filipe Leonardos

Mídia: Glaucia Montanha, Patrícia Russo e Karem Pugliesi

RTV: Nicole Godoy | Camila Naito | Anderson Rocha | Mariana Marinho |Izabel Soares | Cléo

Gonçalves |Mayara Araújo | Jay Leonel

Produtora Filme: Cine Cinematografica

Direção: Clovis Mello

Direção de Fotografia: Lucas Mello

Direção de arte: Claudia Terçarolli

Produção Executiva: Raul Doria / Deo Borba

Atendimento produtora: Karina Amabile / Leticia Baptista

Montagem: João Branco / Clovis Mello

Pós-produção/ finalização: Cine X

Produtora de som: ColetivaProdutora

Produtor de som: Ignacio Sodré

Atendimento: Luciana Meula

Locutor: Paulinho Ribeiro