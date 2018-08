Maratona de conhecimento e tecnologia movimenta Uberlândia

Um dos mais importantes Congressos do país acontece na Casa Garcia

Começou ontem e vai até quinta-feira, 30, a 2ª edição do Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade – CITIES, em Uberlândia. Hoje (28) é o segundo dia do evento e os bastidores estão fervilhando. Os palestrantes deram seus depoimentos a respeito da expectativa que é participar de um Congresso desse nível. Muitos se dizem impressionados com a estrutura do evento e a oportunidade que os participantes têm de absorver os conteúdos de profissionais com muito potencial e know how de muitos países.

A portuguesa Margaria Campolargo, presidente da Open and Smart Cities Portugual, trabalha como consultora para várias cidades. “O meu trabalho aqui centra essa apresentação em cidade inteligentes e humanas, para trazer o componente humano e preparar as pessoas para as mentalidades para essas transformações dos próximos anos e dos próximos séculos”, explica.

O especialista em computação, em nuvem e inteligência artificial, Roberto Celestino, falou sobre como a inteligência artificial surgiu, como utilizá-la e quais são os primeiros passos para construir uma solução cognitiva. “A expectativa é que todas as pessoas que estão aqui no evento consigam compreender de fato o que é inteligência artificial e levar o conceito de inteligência artificial para dentro das empresas para que essas empresas possam usufruir dessa tecnologia e transformar os seus negócios”, fala.

O CITIES 2018 será realizado até o dia 30 de agosto, na Casa Garcia, localizada na Avenida Maria Silva Garcia, 402 , no Granja Marileusa. A programação completa de palestras está disponível no site do Congresso, www.citiesbrasil.com .

