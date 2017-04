Manifestantes interditam trecho da rodovia BR-050

Na manhã desta segunda-feira (17), aproximadamente 50 integrantes do grupo do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) fecharam as duas pistas da BR-050, no km 133, em Uberaba. O objetivo da manifestação é em protesto contra o presidente Michel Temer e em prol da retomada da reforma agrária.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes queimaram pneus, gerando uma fumaça densa. O protesto gerou um congestionamento de aproximadamente 3 km em ambos os sentidos da rodovia. Segundo os manifestantes, esta data marca o Dia Internacional da Luta Camponesa. Eles também são contra a Reforma da Previdência e a retirada dos direitos dos trabalhadores.

O trânsito foi liberado por volta de 10h da manhã.