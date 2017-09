Mais de 60 jogos escolares acontecem neste final de semana

O fim de semana chegou e quem gosta de esportes poderá curtir gratuitamente 64 partidas da 11ª edição dos Jogos das Escolas Municipais (Jemu). As disputas acontecerão no sábado (16) e no domingo (17), nas escolas municipais Afrânio Rodrigues da Cunha e Professor Luís Rocha e Silva, das 8h às 17h30. Nos dois dias as partidas serão de futsal, vôlei e handebol.

Jemu

Os Jemu envolvem mais de três mil aunos de 45 escolas municipais de ensino fundamental. As competições contam com participantes com idade entre oito e 16 anos. O início dos Jogos foi no dia 26 de agosto e a expectativa é que o encerramento acontecça no dia 1º de outubro. Além das modalidades deste fim de semana, também ocorrem disputas em peteca, dama e atletismo.

Os Jogos foram idealizados e implantados pelo prefeito Odelmo Leão, em 2005. Devido ao sucesso, o campeonato foi incluído no calendário esportivo escolar municipal. A expressividade alcançada fez com que os jogos se tornassem uma espécie de vitrine para que técnicos esportivos da cidade e região identificassem talentos nas mais diversas modalidades. O torneio ainda contribui para melhorar a socialização, o rendimento escolar e a disciplina dos participantes, além de trazer vários outros benefícios adquiridos com a prática esportiva.

SECOM