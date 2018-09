Mais de 1,3 mil alunos municipais participarão do desfile de 7 de Setembro

O desfile de 7 de setembro deste ano terá a participação de 1.355 alunos de 12 escolas municipais. Eles serão acompanhados por cerca de 400 servidores das unidades e abordarão temas como esportes, cultura, conscientização, meio ambiente e paz no mundo. O tradicional ato cívico-militar acontecerá nesta sexta-feira (7), a partir das 7h, na avenida Floriano Peixoto (entre a rua Coronel Antônio Alves Pereira e a praça Rui Barbosa), na região central. O evento contará ainda com a presença de integrantes de Núcleos de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente (Naicas) e de Centros Educacionais de Assistência Integrada ao Idoso (Ceais), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação.

Integração e alegria

Uma turma que promete despertar reflexões é a da escola Professora Josiany França, do bairro Jardim Canaã. Os 150 estudantes levarão 16 bumbos confeccionados com vasilhames de materiais de limpeza, como os de amaciante de roupas e sabão líquido. “Estamos reutilizando os recipientes, preservando o meio ambiente e ainda produzindo música”, disse a diretora da unidade, Adenilce Oliveira Souza.

Outra escola que também utilizará fanfarra com instrumentos feitos com materiais alternativos será a Mário Alves Araújo Silva, do bairro Luizote de Freitas. A unidade terá 200 alunos que marcharão ao som de latas reutilizadas.

Idosos dos Ceais também levarão ao desfile a alegria da fanfarra. A ação, além de trabalhar a musicalidade, auxilia na integração social, melhora ainda mais a qualidade de vida dos participantes e resgata sonhos e tradições.

Prestigie!

Escolas municipais, Naicas e Ceais participam do desfile de 7 de Setembro

Quando: Sexta-feira (7), a partir das 7h

Local: Trecho da avenida Floriano Peixoto, entre a rua Coronel Antônio Alves Pereira e a praça Rui Barbosa, na região central

Escolas e temas que serão abordados:

– Professora Carlota de Andrade Márquez (Jardim Célia) – Fanfarra

– Eugênio Pimentel Arantes (Morumbi) – Família: A bases para construção do nosso país

– Freitas Azevedo (Morada Nova) – Você é importante

– Guarda Antônio Rodrigues do Nascimento (Dona Zulmira) – Uberlândia, 130 anos de diversidade

– Inspetora France Abadia Machado Santana (Jardim Patrícia) – Uberlândia, 130 anos

– Mário Alves Araújo Silva (Luizote de Freitas) – A paz do mundo começa por mim

– Presidente Itamar Franco (Shopping Park) – Lixo e cidadania: Pensar globalmente, agir localmente

– Professor Eurico Silva (Residencial Viviane) – Com a paz se constrói um Brasil melhor

– Professor Jacy de Assis (Aurora) – Cultura e esporte na educação

– Professor Otávio Batista Coelho Filho (Brasil) – Jubileu de prata das escolas municipais

– Professora Josiany França (Jardim Canaã) – Aedes aegypti

– Professora Olga Del Fávero (Laranjeiras) – Resgatando valores

SECOM