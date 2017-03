Mais 21 novos radares passam a multar motoristas infratores nas estradas mineiras

Motoristas que passam pelas rodovias estaduais de Minas Gerais devem ter atenção. Mais 21 novos radares entram em operação nesta terça-feira. Os equipamentos já estão em funcionamento desde 14 de março em modo educativo. A fiscalização no trecho onde foram instalados será de 60 quilômetros por hora. Os condutores que excederem esta marca serão autuados.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte serão dois pontos de fiscalização. No km 42,7, na MG-040, em Mário Campos, e no km 50,3, em Brumadinho. Na Região Central de Minas, o radar ficará na MG-262, no km 59,9, em Mariana. Também haverá monitoramento na Região da Zona da Mata. Os equipamentos foram instalados na MG-285, nos kms 72 e 85,4, em Astolfo Dutra, na MGC-265, no km 111,8, em Rio Pomba, na LMG-874, quilômetro 2, em Juiz de Fora, e na MG-353, quilômetros 64,3 e 68,4, em Coronel Pacheco e quilômetros 69,6 e 70,8, em Juiz de Fora.

Na Região do Rio Doce os aparelhos foram instalados nos quilômetros 2,5, da MGC-381, em Mantena, nos km 81,2 e 88,9, em Divino das Laranjeiras, e nos kms 46,3 e 49,6, em Central de Minas. Também terá controladores de velocidade no Triângulo Mineiro. Em Uberaba, os equipamentos estão na AMG-2595, no km 15,6, e na LMG-798, no km 30,2.

No Vale do Mucuri, a fiscalização será realizada no km 124 da MG-217, em Teófilo Otoni, e no km 21, em Poté. Além desses pontos, a MGC-418 também terá controlador de velocidade no km 39, em Carlos Chagas.

Os equipamentos fazem parte do novo conjunto de radares que prevê a instalação de 393 equipamentos.