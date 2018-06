Mais 10 trechos de ruas e avenidas serão recapeados

Em continuidade às obras de recapeamento de ruas e avenidas de Uberlândia, a prefeitura iniciou nesta segunda-feira (18) mais uma etapa da ação que irá atender outros dez trechos (confira a lista abaixo) da cidade. No decorrer do serviço, as vias serão sinalizadas e agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) darão suporte aos profissionais responsáveis pela execução do trabalho de revitalização asfáltica.

“Estamos finalizando o contrato de recapeamento, através de um aditivo, com recursos da Caixa Econômica Federal. O prefeito determinou que fossem finalizadas algumas ruas que possuem trechos mais danificados, em estado mais crítico, com grande circulação e tráfego intenso”, explicou o secretário municipal de Obras, Norberto Nunes. Ainda no início deste ano, 13 vias da cidade foram requalificadas pelo Município, assim que foi assinada ordem de serviço pelo prefeito Odelmo Leão.

Nova malha asfáltica

A primeira via contemplada é a avenida Nicomedes Alves dos Santos entre as ruas Rita e Antônio Marquês Póvoa Júnior, no bairro Vigilato Pereira. Devido ao período de baixa incidência de chuvas, a expectativa é que os serviços em todos os trechos sejam finalizados no início segundo semestre.

No total, serão aproximadamente 55 mil metros quadrados de área beneficiados com a nova malha asfáltica. A primeira etapa obteve um retorno positivo da população em razão da redução de ruídos (poluição sonora), devido à ausência de trepidação, e ainda uma maior segurança no trânsito. “Também representou economia ao Município, levando em conta que esse tipo de intervenção tem previsão de vida útil de 10 anos”, completou Norbeto Nunes.

Confira os trechos contemplados:

– entre as ruas Goiás e Duque de Caxias, na avenida Getúlio Vargas;

– entre as ruas Rita e Antônio Marquês Póvoa Júnior, na Nicomedes Alves dos Santos;

– entre a avenida João Pessoa e a rua Bernardo Guimarães, na avenida João Pinheiro;

– entre as avenidas João Pinheiro e Cipriano del Fávero, na avenida Américo Salvador Tangari

– entre avenidas Afonso Pena e Floriano Peixoto, na rua Santos Dumont

– entre avenidas Getúlio Vargas e Floriano Peixoto, na rua Olegário Maciel

– entre avenidas Getúlio Vargas e Afonso Pena, na rua Duque de Caxias

– entre avenidas João Pinheiro e Floriano Peixoto, na rua Machado de Assis

– entre avenidas João Pinheiro e. Rio Branco, na rua Tenente Virmondes

– entre avenida João Pessoa e rua Goiás, na avenida Afonso Pena

SECOM