Mãe espanca filha de 6 anos após ela brincar com maquiagem

Uma criança de apenas 6 anos ficou com diversos machucados pelo corpo ao ser castigada pela mãe de 36 anos nessa segunda-feira (16). A criança estaria mexendo com maquiagens quando foi agredida com sandálias, soco e sufocada com uma almofada. A mulher foi presa e levada para a delegacia. Ela disse que ficou muito nervosa porque a filha é hiperativa.

A ocorrência foi registrada na Rua Ilídio Pereira da Fonseca, Bairro Nova Floresta, por volta das 20h39 dessa segunda. De acordo com informações da Polícia Militar, o Conselho Tutelar recebeu informações anônimas e acionou os policiais. Ao verificar a denúncia, notaram que a garotinha estava com hematomas em ambos os braços, no ombro, coxa direita, nos dois olhos e nas costas.

A criança relatou que a mãe lhe castigou ao vê-la brincando com maquiagens. Ela contou que a mãe usou uma sandália, deu um soco em sua barriga e ainda tentou lhe sufocar com uma almofada dizendo: “Eu não gosto de você. Vou te matar”. Provisoriamente, a garotinha ficou sob os cuidados da tia. A mãe foi presa em flagrante por lesão corporal.

Segundo o relato da mãe, a filha é hiperativa e já havia saído duas vezes nesse dia para brincar com amiguinhas. A mulher disse que a intenção não era de machucá-la.