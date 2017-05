Ludy Goulart sofre lesão na cervical durante luta no CFC em Araguari

Com apenas 27 anos de idade, o lutador de MMA uberlandense, Ludy Goulart, sofreu um acidente durante seu combate pelo cinturão da divisão dos médios do evento mineiro CFC que foi realizado neste sábado em Araguari, Minas Gerais. Ele entrou com um double leg na tentativa de derrubar seu adversário Francisco Dias e o mesmo acabou caindo em cima de seu pescoço, e o atleta ficou paralisado na mesma hora e o resultado deverá ser “No Constest”. O lutador foi rapidamente socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Araguari e posteriormente transferido para o hospital da UFU e na tarde deste domingo (21), transferido para o Hospital Santa Genoveva.

De acordo com o Hospital Santa Genoveva, o paciente Ludy Knychala Goulart passou por cirurgia ontem a noite com diagnóstico de Trauma Raqui Medular. A cirurgia foi realizada pelos Neurocirurgiões Dr. Guilherme Castro e Dr. Silvio Sarmento Lessa acompanhados pelo Dr. Leandro Bragante. Foi feita estabilização e descompressão da medula. Paciente se encontra na UTI consciente sem intercorrência. Deve permanecer por pelo menos 48 horas e no mais aguardar evolução do quadro para saber realidade com relação aos movimentos. Segundo o médico Silvio Sarmento Lessa agora pela manhã, “A lesão se define no momento que acontece o acidente. Ele teve um trauma Raqui Medular, foi feito a estabilização e descompressão da medula . O paciente estava com a medula bem machucada, falta de movimento e sensibilidade do pescoço para baixo. Trata-se de uma recuperação lenta, de dias, pela frente. Os maiores cuidados agora é com a respiração e para não ter trombose. O paciente está com movimentos nos braços, e sem movimentos do peito para baixo.”

O evento estava sendo realizado no Ginásio Zebrinha no Bairro Goiás.