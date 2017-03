Luciano Huck dá entrevista e fala em “ocupar o poder”

Política ou entretenimento? Os dois! O multimídia global parece querer usar seu alcance televisivo para o “bem”, como ele mesmo diz. Em entrevista à Folha de São Paulo nesta quinta-feira, 30, Luciano defendeu que precisamos deixar as siglas partidárias e adotar estratégias que visam o bem comum.

Questionado sobre suas reais intenções de se lançar na política, contudo, o marido de Angélica se esquivou. “Já faço política, fazendo televisão aberta no Brasil, com o poder que a Globo tem, trazendo boas histórias, dando opinião. Agora, se me perguntarem se vou concorrer a algum cargo eletivo, eu não sei responder. E qualquer tipo de resposta é especulação, fofoca”, disse.

A mesma postura foi adotada pelo famoso quando a jornalista perguntou sobre o assédio dos partidos. “Não tem convite para se lançar a nada?”, questionou Eliane Trindade, repórter da Folha. “Não, mas também não te responderia [risos]”, escorregou o astro.

Quando o tema abordado foi a atual conjuntura política do Brasil e seus líderes, a “prosa” ganhou pitadas de pimenta e polêmica. Em alguns momentos, a fala de Luciano soou – sobretudo para usuários das redes sociais, onde o assunto ganhou repercussão – como apoio ao prefeito de São Paulo, João Dória.“Não tem liderança. Não tem projeto. Você não vê ninguém fazendo sinapses e reflexões que de fato inspirem a sociedade como um todo. A hora em que aparecer uma liderança que faça as pessoas acreditarem que vai ter um novo capítulo de ética, de altruísmo, junta todo mundo. São Paulo é um bom exemplo.” “Por causa da eleição do João Doria?”, interveio a entrevistadora “Sem dúvida. João não é político tradicional, não tem os vícios nem coisas debaixo do tapete que a velha política teve. Isso faz diferença”, opinou Huck.

O apresentador é hoje o retrato de uma nova geração que traz no seu perfil um novo perfil de comunicação e altas doses do “politicamente correto”. A onda do não político cresce a cada dia e por isso seu nome pode ser forte caso se candidate a algum cargo público. Mas para isso, terá que mostrar um pouco mais que a sua habilidade em reunir parceiros comerciais.