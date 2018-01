Lucas Lucco lança ‘Paraíso’ em parceria com Pabllo Vittar

O cantor Lucas Lucco lançou nesta sexta-feira (5), a música “Paraíso”, feita em conjunto com a cantora Pabllo Vittar. Já disponível nas plataformas de streaming, a música foi uma composição de Ivo Mozart, Lucas Santos, Victor Reis, Rodrigo Marques, Rodrigo Gorky, Pablo Bispo, Arthur Marques e Maffalda.

“A vontade de gravar esse ‘feat’ foi mútua e tudo fluiu com uma energia muito boa. Estamos muito ansiosos, espero que todos gostem!”, disse Lucas por meio de sua assessoria de imprensa. No Instagram, Pabllo comemorou o lançamento da nova música com uma série de posts no seu Stories.

Um clipe da música foi gravado na Bahia em novembro de 2017 e deve ser lançado ainda neste mês. Ouça a nova música: