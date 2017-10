Lojista de shopping é preso suspeito de furtar dinheiro de cofre

A Polícia Civil em Uberlândia elucidou na segunda-feira, 23 um furto a uma loja de materiais esportivos em um shoppping do bairro Tibery, em Uberlândia, e recuperou cerca de R$ 15 mil que haviam sido furtados do cofre do comércio. Uma pessoa foi presa e indiciada por furto qualificado. O crime ocorreu possivelmente na noite de domingo e foi solucionado pelos policiais civis em menos de 24 horas.

O furto foi elucidado pelos integrantes da 3ª Delegacia de Polícia. Durante a parte da manhã, os investigadores, coordenados pela delegada Daniela Novais Santana, compareceram ao estabelecimento e iniciaram a diligência. Eles suspeitaram de um funcionário da própria loja e após interrogá-lo não tiveram dúvidas da autoria. O empregado tinha o acesso ao cofre do local.

O homem foi conduzido para a delegacia e indiciado pelo crime. Na casa dele, no bairro Morumbi, os policiais recuperam o dinheiro, escondido nos seus pertences. O funcionário trabalhava como supervisor de vendas e era da confiança dos proprietários. Ele foi identificado como Ivanaldo Silva de Araújo. A delegada já restituiu os valores aos proprietários.

As investigações foram feitas pela equipe formada pela delegada Daniela Novais Santana, pelo inspetor Júlio Carbulante e pelos investigadores Tiago Félix Borges, Luiz Fernando Alves e Marcos Geraldo Paiva Costa. O delegado regional Edson Rogério Morais foi informado da apuração do crime e da recuperação do numerário.