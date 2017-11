Livro destaca importância do consumo consciente

As crianças têm muito a dizer sobre as questões atuais, entre elas, as relativas ao meio ambiente e ao consumo. Consciente disso e para dar voz aos pequenos, o Instituto Alexa, em parceria com a Prefeitura de Uberlândia, lança nesta terça-feira (28) o livro Desenhando o futuro. O evento será na Escola Municipal Olhos D’água, às 8h.

A obra é o resultado do projeto Consumo consciente – Construção sustentável, desenvolvido neste ano junto a alunos do 4º ano do ensino fundamental. A primeira etapa consistiu em um curso de desenhos para histórias em quadrinhos com a proposta de informar e conscientizar sobre consumo e sustentabilidade na construção civil. As produções servem para mostrar o que é feito nas obras e como diminuir os desperdícios para causar menor impacto ambiental.

Em seguida, os participantes assistiram palestras sobre o assunto e foram motivados a mostrar nas histórias em quadrinhos o conhecimento adquirido. Os melhores trabalhos foram compilados e poderão ser conferidos nos livros que serão distribuídos pelo Instituo Alexa.

Fazendo a diferença

Alunos municipais participaram da iniciativa e dois da Escola Olhos D’água tiveram suas produções selecionadas. Segundo a diretora da unidade, Ana Myriam Maciel Reis, a escola sempre desenvolve trabalhos voltados para questões ambientais. “Foi importante participar desta atividade devido ao assunto, às técnicas utilizadas e para perceber como os desenhos podem ser usados na comunicação, motivando as crianças a fazer a diferença”, disse.

Prestigie!

Lançamento do livro “Desenhando o futuro”

Quando: Terça-feira (28), 8h

Local: Escola Municipal Olhos D’água, BR 365, km 605, município de Uberlândia

SECOM