Liberada a venda de ingressos para o público geral do show do New Order em Uberlândia

Depois de muita espera e ansiedade, o site Livepass já está vendendo os ingressos do show da lendária banda inglesa New Order para o público geral. A apresentação acontece dia 30 de novembro, na Arena Sabiazinho, em Uberlândia. Estão disponíveis entradas para arquibancada, pista e pista premium.

Formada atualmente por Gilian Gilbert, Bernard Sumner, Stephen Morris, Tom Chapman e Phil Cunningham, a banda passará ainda por São Paulo (28/11) e Curitiba (02/12).

Com uma história de mais de 20 milhões de álbuns vendidos, a banda, formada no início dos anos 80, foi uma das pioneiras da dance music eletrônica e a primeira a unir esse estilo musical ao rock, criando um novo gênero, que passou a ser conhecido como Dance Rock.

A turnê brasileira, apresentada pelo Banco do Brasil, é mais uma realização da Move Concerts e B Concerts. Ourocard é o meio de pagamento oficial e a Cielo é a plataforma de pagamento digital.

NEW ORDER

O New Order foi formado na Inglaterra por ex-integrantes do Joy Division, Bernard Sumner (vocais, guitarra e sintetizadores), Peter Hook (baixo e sintetizadores) e Stephen Morris (bateria, bateria eletrônica e sintetizadores), depois do fim da banda em 1980.

Com a adição de Gilian Gilbert (guitarra e sintetizadores), o grupo ficou conhecido por misturar influências do rock, do synthpop e da música eletrônica, e se tornou uma das bandas mais aclamadas e influentes da década de 1980.

A experiência em clubes de Nova York, no início da década de 80, aumentou o conhecimento dos músicos sobre a dance music, que incorporaram elementos do estilo em seu trabalho, trazendo grande notoriedade à banda.

Em 1981, com o single “Everything’s Gone Green”, a banda desenvolveu sua sonoridade característica, descrita como uma síntese equilibrada entre pós-punk e experimentalismo com dance music eletrônica.

O New Order já vendeu mais de 20 milhões de álbuns. Um de seus maiores sucessos, “Blue Monday”, é o single de 12 polegadas mais vendido de todos os tempos, com mais de 3 milhões de cópias. Tanto por sua música quanto por sua própria casa noturna inaugurada em 1982, The Hacienda, o New Order é um dos nomes mais influentes e revolucionários de todos os tempos no rock e na música eletrônica.

Em 2005, a banda ganhou o prêmio “Godlike Genius” (pelo conjunto da obra) da NME Awards e, junto ao Joy Division, foi incluido no UK Music Hall of Fame. Inúmeros artistas admitem ter enorme influência do New Order, como por exemplo os Pet Shop Boys, Moby, Chemical Brothers, Stone Roses, Happy Mondays, Smashing Pumpkins, Primal Scream, The Killers, 808 State, LCD Soundsystem e Arcade Fire, entre outros.

Após um hiato entre 1993 e 1998, período no qual os membros participaram de vários projetos paralelos, a banda se reuniu novamente e, em 2001, lançou “Get Ready”, seu primeiro álbum em oito anos. Em 2001, Phil Cunningham (guitarra, sintetizadores) substituiu Gilbert, que havia abandonado o grupo devido a compromissos familiares. Em 2007, com a saída de Peter Hook, fizeram uma nova parada, voltando a se reunir em 2011, com Gilbert de volta e Tom Chapman substituindo Hook no baixo.

Em setembro de 2015, a banda lançou seu décimo álbum de estúdio, Music Complete. No próximo dia 22 de setembro o grupo lança seu novo trabalho, o documentário Decades, que mostra cenas ao vivo da banda, além da preparação feita por eles para “So It Goes”, colaboração com Liam Gillick no Manchester International Festival em 2017. De acordo com a Sky Arts, o filme oferece “uma chance rara de entrar no mundo privado da banda, entender a filosofia visual de sua estética e design, além de testemunhar em primeira mão seus processos colaborativos e criativos”.

SHOW EM UBERLÂNDIA

Data: 30 de novembro

Local: Arena Sabiazinho (Av. Anselmo Alves dos Santos, 3415 – Tibery)

Classificação etária*: 16 anos. Menores de 16 anos entram apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

*todos os setores, exceto camarote. Para o camarote, a classificação etária é de 18 anos.

Ingressos: http://www.livepass.com.br/event/new-order/