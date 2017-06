Léo Lins se apresenta neste sábado no Teatro Municipal

Comediante traz espetáculo Stand Up “Bullying Arte”

O carioca Léo Lins chega a Uberlândia para apresentar seu novo show de humor: ‘Bullying Arte’. O espetáculo acontece neste sábado (24), às 20h, no Teatro Municipal. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local, das 13h30 às 18h30. A classificação é para maiores de 14 anos.

Autor de dois livros, o humorista faz parte do elenco do programa ‘The Noite’, com Danilo Gentili. Apostando no politicamente incorreto, a apresentação dura 75 minutos. Léo Lins fez um estudo prévio da cidade para caprichar na regionalização das piadas.

Serviço!

O quê: ‘Bullying Arte’

Quando: 24 de junho (sábado) às 20h

Onde: Teatro Municipal, que fica na av. Rondon Pacheco, 7070 , bairro Tibery

Ingressos: na bilheteria do Teatro, das 13h30 às 18h30

Informações: (34) 9 9313-0099