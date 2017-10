Leo Chaves comemora aniversário com segunda edição do evento beneficente “Amigos do Futuro” em Uberlândia

Com show de Victor & Leo e participações de Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Almir Sater e Rio Negro & Solimões, verba será destinada ao Instituto Hortense, fundado pelo cantor, e ao Hospital do Câncer em Uberlândia

No próximo dia 18 de outubro, a partir das 19h30, no Center Convention, o cantor, escritor, palestrante e empresário Leo Chaves realizará a segunda edição do “Amigos do Futuro”, evento beneficente que terá a renda revertida ao Instituto Hortense e ao Hospital do Câncer em Uberlândia.

Atualmente, o Instituto Hortense, Presidido por Leo Chaves, atende às 13 escolas rurais de Uberlândia, além da Casa da Criança e do Adolescente Cristina Cavanis, da Casa do Menor Nova Canaã, e do Instituto Verdescola, em São Paulo, impactando mais de 12 mil pessoas, entre alunos, pais, colaboradores e voluntários, através dametodologia da Escola da Inteligência, que tem como objetivo desenvolver em ambientes educacionais habilidades socioemocionais.

Imagens da apresentação artística inédita da noite do dia 18, comporão um novo DVD, “O cantor do sertão”, dos artistas Victor & Leo, com as participações de Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Almir Sater e Rio Negro & Solimões.

Quem desejar participar, pode entrar em contato pelo telefone 34 3229-7001 para ter mais informações de como realizar a doação. Mais informações nas redes do Instituto Hortense: @instituto.hortense / www.institutohortense.org.br