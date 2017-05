Ladrões furtam bandeira da sede do Ministério Público Federal

A sede do Ministério Público Federal – MPF de Patos de Minas foi alvo de ladrões na madrugada desta segunda-feira (22). Os autores levaram duas bandeiras que ficam hasteadas na porta de entrada do órgão. A ação dos dois homens foi registrada pelas câmeras de segurança existentes no local. O profissional que trabalha como vigia no Ministério Público Federal disse a Polícia Militar que dois homens se aproximaram e retiraram as bandeiras do Brasil e de Minas Gerais que estavam hasteadas. Um dos mastros também foi danificado pelos autores.

A sede do MPF em Patos de Minas fica localizada na avenida Lucy Mesquita, no bairro Sobradinho, área nobre da cidade. Em frente à sede ficavam duas bandeiras, a do Brasil e a bandeira do Ministério Público Federal, sendo que apenas esta última permaneceu no local.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e encaminhou o caso para a Polícia Civil que deverá prosseguir as investigações. As imagens registradas pelo circuito interno de câmeras poderão ajudar a identificar os autores.