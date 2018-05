Ladrões furam tanque de combustível de veículo e levam toda a gasolina

Depois de ter passado horas na fila para garantir gasolina, o proprietário de um veículo Eco Sport em Patos de Minas foi surpreendido nesta manhã ao encontrar o carro com o tanque vazio. Ladrões furaram um buraco e levaram toda a gasolina que tinha sido comprada para garantir o transporte da família. A Polícia Militar registrou o furto.

Os moradores informaram que levantaram cedo e foram surpreendidos com o cheiro forte de gasolina na garagem. Debaixo do veículo, estava uma garrafa pet cortada em meio a uma poça de combustível. Foi aí que eles perceberam que a gasolina que estava no tanque havia sido furtada.

O veículo estava na entrada da garagem da casa, na parte interna da grade. Os ladrões usaram, provavelmente, uma chave de fenda para perfurar o tanque. Eles levaram entre 70 e 80 litros de gasolina que a família havia comprado com dificuldade, tendo em vista a escassez de combustível nos postos de Patos de Minas.

O prejuízo, no entanto, foi bem maior. O carro teve que ser levado para a oficina em cima de um guincho. O tanque do Eco Sport que foi furado para a retirada da gasolina teve que ser substituído por um novo. O prejuízo para a família ficou por mais de R$ 1.000,00.

O caso serve de alerta. Quem tem combustível no tanque e costuma deixar o carro na rua é bom ficar atento para não ser furtado.

Esclarecimento: A proprietária anunciou que foram furtados de 70 a 80 litros de combustíveis, sendo o relato que consta no registro da Polícia Militar. No entanto, o Patos Hoje não teve conhecimento se a vítima tinha uma quantidade maior estocada no carro o que, se não havia, pode ser que ela tenha se confundido uma vez que o tanque do Eco Sport tem capacidade para cerca de 50 litros.

