Ladrões fazem buraco e invadem banco no bairro Aparecida

Bandidos invadiram uma agência bancária do bairro Aparecida, em Uberlândia, durante o fim de semana e furaram um buraco na parede. Segundo a Polícia Militar (PM), o grupo fez um buraco na parede dos fundos do local para conseguir arrombar o banco. Após pegar o dinheiro, os assaltantes fugiram e, até o momento, ninguém foi preso. O local estava com um bilhete na porta dizendo que a agência não irá funcionar a partir do dia 10 de fevereiro. Não foi divulgado o valor roubado. A Polícia está analisando as imagens de circuito interno de monitoramento da agência para identificar os bandidos.