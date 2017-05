Kits escolares são entregues aos alunos da rede municipal

A Prefeitura de Uberlândia iniciou nesta quinta-feira (18), a entrega dos kits escolares aos alunos da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano). Para esta etapa foram adquiridos 51.880 conjuntos com materiais pedagógicos que contribuirão para o desenvolvimento educacional dos estudantes. A expectativa é que a distribuição seja concluída nos próximos dias.

Segundo Célia Tavares, secretária de Educação, os kits dos alunos das séries finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e Educação de Jovens e Adutos (EJA) já foram entregues. Ela explica que caso alguma criança não tenha recebido o material, pode procurar a direção da escola que frequenta e solicitar os objetos escolares.

De acordo com Célia Tavares, os procedimentos para aquisição dos kits tiveram início no mês de janeiro deste ano pela atual administração e foi preciso utilizar o procedimento de compra emergencial, uma vez que o governo anterior não fez os trâmites necessários. “Caso esse processo tivesse iniciado em 2016, as entregas já teriam ocorrido. Para não prejudicar o ensino e aprendizagem de cerca de 60 mil alunos das mais de 120 escolas, a Secretaria de Educação realizou uma verdadeira força-tarefa nos últimos meses para atender a todos”, expôs

Comunidade escolar aprova iniciativa

Ao receber o kit escolar, Enzo de Oliveira e os estudantes da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) do Conjunto Santa Luzia comemoraram. “Gostei da massinha de modelar, do lápis de cor e da cola”, disse o garoto de cinco anos. De acordo com a mãe do aluno, Dhaiza Bruna de Oliveira, o material dará uma folga ao orçamento da família. “Ele pode ser levado para casa e isso ajuda muito para o desenvolvimento do meu filho”, disse.

A diretora da Emei, Adriana Mariana Junqueira, também ficou feliz com a chegada dos itens. “Nós, que somos profissionais do magistério, sabemos o quanto o kit é importante e agora teremos este apoio nas aulas”, disse.

Saiba o que tem em cada kit escolar!

Kit para Educação Infantil – 0 a 3 anos

Material (descrição)

Agenda escolar

Apontador de lápis

Borracha escolar

Caderno brochurão – 80 folhas

Caderno de desenho – 96 folhas

Caneta hidrográfica – 12 cores

Cola branca

Giz de cera – 12 cores

Lápis grafite

Lápis de cor – 12 cores

Massa para modelar

Pincel nº 8

Tesoura sem ponta

Tinta guache – 6 cores

Kit para Educação Infantil – Pré-escola (4 e 5 anos)

Material (descrição)

Agenda escolar

Apontador de lápis

Borracha escolar

Caderno brochurão – 80 folhas

Caderno de desenho – 96 folhas

Caneta hidrográfica – 12 cores

Cola branca

Giz de cera – 12 cores

Lápis grafite

Lápis de cor – 12 cores

Massa para modelar

Pincel nº 8

Tesoura sem ponta

Tinta guache – 6 cores

Kit para Ensino Fundamental – Anos iniciais – 1º ao 5ºano

Material (descrição)

Apontador de lápis

Borracha escolar

Caderno brochurão – 80 folhas

Caderno de desenho – 96 folhas

Caneta hidrográfica – 12 cores

Cola branca

Giz de cera – 12 cores

Lápis de cor – 12 cores

Lápis grafite

Régua

Tesoura sem ponta

Kit para Ensino Fundamental – Anos finais – 6º ao 9º ano

Material (descrição)

Apontador de lápis

Borracha escolar

Caderno universitário – 200 folhas

Caderno de desenho – 96 folhas

Canetas esferográficas (2 azuis, 1 preta, 1 vermelha)

Esquadro 45º

Esquadro 60º

Lápis de cor – 12 cores

Lápis grafite

Régua

Tesoura sem ponta

Transferidor 180°

Kit Tipo 5 – Educação de Jovens e Adultos (EJA)

DESCRIÇÃO

Apontador de lápis

Borracha escolar

Caderno universitário – 200 folhas

Caderno de desenho – 96 folhas

Canetas esferográficas (2 azuis, 1 preta, 1 vermelha)

Lápis grafite

Régua

