Jump Mania Uberlândia recebe palestra da Oficina de Atores com Guilherme Leicam

A unidade de Uberlândia do Jump Mania, primeiro parque de trampolins indoor do Brasil, receberá o ator Guilherme Leicam na próxima terça (07) e na quarta-feira (08), às 19hs para uma palestra de divulgação da Oficina de Atores. O evento gratuito acontece no espaço do Jump Mania, no Piso 2 do Center Shopping. Quem comparecer poderá ver de perto o ator da novela Malhação, da Rede Globo, conhecer as atividades da Oficina e para aqueles que se matricularem nas atividades oferecidas ainda haverá um presente especial do Jump Mania.

Inaugurado em janeiro, no Center Shopping, o Jump Mania oferece uma experiência única e com diversão garantida para toda a família por meio de atividades diversas em seus trampolins e camas elásticas, que atendem ao gosto desde aqueles que preferem algo mais tranquilo, assim como quem gosta de saltos mais radicais, sempre com toda a segurança e a presença de uma equipe especializada de monitores.

A condução deste evento gratuito no Jump Mania, em parceria com a Oficina de Atores, será feita pelo ator Guilherme Leicam, que possui 26 anos e interpretou em 2016 o personagem Tito, em Malhação. Ele já havia participado deste seriado teen em 2013, quando viveu o personagem Vitor Machado. Nascido em Porto Alegre (RS), Leicam mudou-se aos 13 anos para o Rio de Janeiro onde estudou teatro e atuou em peças infantis, além de ter feito seu primeiro papel na TV, como figurante na novela Chocolate com Pimenta. Em 2010, interpretou seu primeiro trabalho de destaque, na novela Tempos Modernos e no ano seguinte, fez sua estreia no horário nobre interpretando o Fábio, em Fina Estampa. O ator também atuou nas novelas Em Família, como Laerte, e Alto Astral, nna pele do vilão Gustavo.

Esta parceria do Jump Mania com a Oficina de Atores possibilita a junção de duas grandes marcas, uma vez que a Oficina atua há 20 anos em todo o País, com mais de 180 cidades oferecendo curso semiprofissionalizante de artes cênicas, com especialização em TV, teatro e cinema, atraindo não só a quem queira dar um primeiro passo na carreira artística, como também pessoas que queiram perder a timidez, o medo de falar em público, e conceitos como liderança, autoconhecimento, linguagem corporal. Durante a palestra serão apresentados mais detalhes da oficina, como quem são os seis atores e dois diretores de novelas da TV Globo, além de outros profissionais de teatro e TV, que estão envolvidos nas ações em Uberlândia.

GA Comunicação