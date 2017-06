Jump Mania lança programação especial para as férias de julho

O parque irá oferecer diversas aulas, oficinas e recreações para as crianças a partir do dia 03 de julho.

Aulas de circo, slackline, parkour, hoverboard, oficinas de maquiagem e pintura facial. Estas são algumas das atrações extras que o Jump Mania, o maior parque de trampolins indoor do Brasil, programou para as férias de julho para atender a toda a família partir do dia 03 de julho. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no Jump Mania, que fica no Piso 2 do Center Shopping Uberlândia. Para ampliar a diversão, no mês de julho o parque funcionará em horário especial, todos os dias, das 10h às 22h.

As atividades de férias estarão disponíveis na estrutura privilegiada do Jump Mania, com chão e paredes confeccionados com material elástico e suas atrações tradicionais com diferentes tipos de trampolins (camas elásticas) em uma área adequada para realizar muitas acrobacias. Junto à programação de férias o público poderá curtir as tradicionais atrações do parque, como a brincadeira de queimada, chamada de Dodgeball, o basquete na cama elástica, o espaço Open Jump, que é um local ideal para aqueles que desejam realizar os mais alucinantes saltos, e também o Foam Pool, que é uma grande piscina de espumas para colocar à prova as habilidades acrobáticas. Todas as atividades desenvolvidas no Jump são acompanhadas por uma equipe de monitores que ficam à disposição para orientar e garantir a segurança.

O parque possui um espaço total de 1200 m² e atende todos os públicos, sendo ideal para crianças a partir de 3 anos e limitado a pessoas com peso de até 120 quilos, sem limite de idade.

Confira os horários e todas as atividades que serão oferecidas na programação de férias do Jump Mania de 3 a 28 de julho.

O que : Aula de Circo – Com a participação de ginastas e perna de pau

Horários : de segunda, quarta e sexta-feira, das 14h às 17h

Faixa etária : 5 a 15 anos

O que : Aula de Slackline

Horários : terça e quinta-feira, das 14h às 17h

Faixa etária : 5 a 15 anos

O que : Aula de Parkour

Horários : terça e quinta-feira, das 14h às 17h

Faixa etária : 5 a 15 anos

O que : Recreação

Horários : segunda a sexta-feira, das 14h às 17h

Faixa etária : 3 a 15 anos

O que : Aula de Hoverboard

Horários : segunda a sexta-feira, das 14h às 17h

Faixa etária : 5 a 15 anos

O que : Oficina de Maquiagem e Pintura Facial

Horários : quarta, quinta e sexta-feira, das 14h às 17h

Faixa etária : 3 a 10 anos

Para mais informações sobre a programação de férias entre em contato pelos telefones (34) 3255-7427 ou 3236-6339.

Sobre o Jump Mania

Inaugurado em janeiro, no Center Shopping, o Jump Mania oferece uma experiência única e com diversão garantida para toda a família por meio de atividades diversas em seus trampolins e camas elásticas, que atendem ao gosto desde aqueles que preferem algo mais tranquilo, assim como quem gosta de saltos mais radicais, sempre com toda a segurança e a presença de uma equipe especializada de monitores.