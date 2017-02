Juiz reage a assalto e mata dois bandidos

Na noite desta quinta-feira (9), um quarteto tentou realizar um assalto no Bairro Luizote de Freitas, em Uberlândia, e dois acabaram baleados e mortos. De acordo com a Polícia Militar, três bandidos entraram em um estabelecimento e anunciaram o assalto.Um juiz de direito estava no local e reagiu ao assalto atirando em dois bandidos que acabaram morrendo no local. Um dos criminosos, usando uma touca foi até o caixa da lanchonete armado com um revólver calibre. 22, enquanto outros dois bandidos também armados ficaram dando suporte, cada um em uma extremidade no interior do estabelecimento.

O bandido que usava touca exigiu que o proprietário pegasse a gaveta do caixa. Ao virar-se para os clientes, teria feito um movimento brusco com a arma no sentido do magistrado. O juiz sacou uma pistola .380 e efetuou um único disparo que acertou a cabeça do bandido, que caiu imóvel. De imediato o juiz se virou para um segundo autor que estava na porta e atirou, atingindo o pescoço do bandido. Os dois morreram no local. O terceiro autor fugiu, entrando em um veículo Gol de cor preta, onde havia um quarto elemento para dar fuga aos suspeitos. A polícia entendeu que o juiz agiu em legítima defesa e em defesa dos presentes no local.

O proprietário da lanchonete disse à polícia ter visto o veículo usado pelos assaltantes passando novamente em frente ao estabelecimento no momento em que ele saía para prestar depoimento. Ele identificou o carro por meio de um adesivo triangular no lado direito do para-choque traseiro. O juiz apresentou a arma de fogo para ser periciada. Todos os materiais roubados do caixa e de clientes, R$ 55 em dinheiro e seis aparelhos celulares, foram recuperados.

Os corpos foram levados para o IML, onde passam por necrópsia. Um dos mortos foi reconhecido por um parente como sendo Pablo Henrique Correia Alves. Ele completou 22 anos justamente no dia em que foi morto. O outro corpo ainda aguarda identificação.